Названы регионы РФ, жители которых стали чаще выигрывать в лотереи

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Жители Татарстана и Новосибирской области стали чаще выигрывать в лотереи в текущем году, за год они прибавили 50 и 60 миллионов призовых рублей соответственно. Об этом со ссылкой на "Столото" сообщает РИА Новости.
Лидером среди регионов по общей сумме выигрышей по итогам первого полугодия 2021 года стала Москва – 4 миллиарда рублей. Республика Татарстан поднялась с 7-й на 6-ю строчку – 415 миллионов рублей, Новосибирская область переместилась с 10-й на 8-ю позицию – 391,7 миллиона рублей.
Отмечается, что основная масса миллионеров в этом году пришлась на новогодний розыгрыш "Русского лото", тогда в России был поставлен исторический рекорд государственных лотерей – в один день появился сразу 581 лотерейный миллионер.
В прошлом году миллионерами после новогодней ночи стали семь человек из Москвы и Подмосковья. В числе победителей оказались водитель-слесарь, диспетчер пожарной части, кладовщик, директор организации в сфере безопасности и оператор диспетчерской службы на автостанции.
В 2017 году один из самых больших выигрышей в истории России получила пенсионерка из Воронежской области – полмиллиарда рублей.
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