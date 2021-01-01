В России за один день появилось около 600 миллионеров

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В России 1 января был поставлен исторический рекорд государственных лотерей, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА Новости в "Столото".

"Всего в новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" разыгрывалось более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно одна тысяча призов по миллиону", – говорится в сообщении.

Еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них выиграл 706 577 рублей.

В прошлом году семь человек из Москвы и Московской области стали миллионерами после новогодней лотереи. В числе победителей оказались водитель-слесарь, диспетчер пожарной части, кладовщик, директор организации в сфере безопасности и оператор диспетчерской службы на автостанции.

В 2017 году один из самых больших выигрышей в истории России получила пенсионерка из Воронежской области – полмиллиарда рублей.

