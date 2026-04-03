Новости

Новости

03 апреля, 18:00

Omroep Gelderland: аферисты позвонили ведущему шоу о мошенниках в Нидерландах

Аферисты позвонили ведущему шоу о мошенниках в Нидерландах

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Телефонные мошенники в Нидерландах позвонили ведущему программы, посвященной борьбе с аферами, сообщает телеканал Omroep Gelderland.

Злоумышленники представились сотрудниками банка и пытались получить конфиденциальные данные, поскольку на банковском счете "проводится подозрительная операция".

В итоге ведущий программы Яспер Линднер около получаса удерживал их на линии, записывая разговор. Общение прервалось, когда он спросил у собеседника, знает ли он передачу Plaats Delict.

При этом отмечается, что в Нидерландах случаи телефонного мошенничества стали происходить чаще. За последний год значительно увеличились подобные преступления, в том числе схемы с подставными сотрудниками банков и полиции.

Ранее стало известно, что новая мошенническая схема начала распространяться в ОАЭ. После иранских ракетных атак мошенники под видом местных властей стали пытаться получить личные данные россиян.

Аферисты звонили жертвам, представляясь сотрудниками несуществующего отдела Dubai Crisis Management, и под предлогом ЧС узнавали конфиденциальную информацию у резидентов и гостей страны.

Мошенники стали обманывать студентов, предлагая необременительную подработку

