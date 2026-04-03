Минфин США снял санкции с экс-главы банка "ФК Открытие" Задорнова

Бывший глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов исключен из санкционного списка, следует из обновленных данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Задорнов теперь не значится среди лиц, подпадающих под ограничения в рамках указа 14024, который был введен в отношении России.

Ранее Минфин США исключил из санкционных списков 3 грузовых судна, связанных с Россией. Среди них – грузовое судно "Святой Николай" и контейнеровозы "Феско Монерон" и "Феско Магадан".

До этого США сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Уточнялось, что лицензия действует до 11 апреля и не касается транзакций, связанных с Ираном.