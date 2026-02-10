Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 10:45

Транспорт

Велопатруль ЦОДД начал круглогодично дежурить на столичных улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Велопатруль ЦОДД начал дежурить на улицах Москвы круглый год. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что теперь 17 инспекторов на электровелосипедах патрулируют улицы в пределах ТТК даже в зимний сезон. Они получили теплую форму, которая спасает от морозов до минус 15 градусов. А их электротранспорт имеет полный привод и высокую проходимость.

В случае экстремальных морозов инспекторы пересаживаются на авто Дорожного патруля. Таким образом, ситуация на дорогах находится под контролем, а сотрудники не подвергаются риску.

"Сотрудники патруля ЦОДД на электровелосипедах более мобильны, что позволяет им оперативно контролировать условия передвижения в городе, в том числе пешеходов", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Велопатрульные оказывают помощь как водителям, так и пешеходам. С собой у них есть аптечки, инструменты для ремонта, бланки Европротокола, пусковые устройства для автомобилей. Также в случае необходимости они могут регулировать движение на больших перекрестках. Специалисты следят и за состоянием дорожной инфраструктуры, включая светофоры, знаки и велопарковки.

Ранее стало известно, что движение у свыше 25 столичных соцучреждений планируется улучшить в этом году. Специалисты ЦОДД уже начали разрабатывать новые схемы движения у этих учреждений. Каждый год они создают около тысячи новых схем для повышения безопасности на дорогах города.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика