Велопатруль ЦОДД начал круглогодично дежурить на столичных улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Велопатруль ЦОДД начал дежурить на улицах Москвы круглый год. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что теперь 17 инспекторов на электровелосипедах патрулируют улицы в пределах ТТК даже в зимний сезон. Они получили теплую форму, которая спасает от морозов до минус 15 градусов. А их электротранспорт имеет полный привод и высокую проходимость.

В случае экстремальных морозов инспекторы пересаживаются на авто Дорожного патруля. Таким образом, ситуация на дорогах находится под контролем, а сотрудники не подвергаются риску.

"Сотрудники патруля ЦОДД на электровелосипедах более мобильны, что позволяет им оперативно контролировать условия передвижения в городе, в том числе пешеходов", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Велопатрульные оказывают помощь как водителям, так и пешеходам. С собой у них есть аптечки, инструменты для ремонта, бланки Европротокола, пусковые устройства для автомобилей. Также в случае необходимости они могут регулировать движение на больших перекрестках. Специалисты следят и за состоянием дорожной инфраструктуры, включая светофоры, знаки и велопарковки.

Ранее стало известно, что движение у свыше 25 столичных соцучреждений планируется улучшить в этом году. Специалисты ЦОДД уже начали разрабатывать новые схемы движения у этих учреждений. Каждый год они создают около тысячи новых схем для повышения безопасности на дорогах города.

