Центры "Моя карьера" и "Моя работа" пригласили москвичей на бесплатные тренинги в феврале

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники бесплатных тренингов в центрах "Моя карьера" и "Моя работа", которые состоятся в феврале, смогут проверить профессиональные и личностные компетенции, изучить эффективные карьерные инструменты и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

"Для кардинальной смены профессии в короткие сроки приглашаем в наш центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках, где можно освоить одну из 75 востребованных специальностей максимум за три месяца", – рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Принять участие в тренингах можно по предварительной регистрации.

Карьерные компетенции и цифровая грамотность

Мероприятие "Правовые вопросы трудоустройства. Все, что нужно знать" состоится 12 февраля в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского. В рамках мероприятия эксперты разберут особенности работы трудового договора, а также другие нюансы, связанные с социальными гарантиями, испытательным сроком и отпусками.

На следующий день состоится тренинг "Стратегии и каналы поиска работы", который поможет ознакомиться с ситуацией на рынке труда, стратегиях для трудоустройства и увидеть процесс найма глазами самого работодателя. 16-го числа гостям занятия "Доверие как двигатель в найме и бизнесе" расскажут о выстраивании взаимовыгодных и долгосрочных отношений с клиентами и коллегами.

17 и 20 февраля в центре в очном формате пройдет курс по тайм-менеджменту. В частности, участников научат оптимизировать задачи, а также помогут освоить техники эффективного распределения времени. Также 18-го числа ожидается тренинг "Основы самозанятости".

Также 26-го числа можно посетить тренинг "Сопроводительное письмо и портфолио". Гости мероприятия узнают подробнее о сопроводительном письме при поиске вакансии и о создании эффективного портфолио.

Тренинги по предпринимательству

10 февраля в флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке состоится тренинг "Договор с клиентом и подрядчиком: пять простых правил, чтобы не потерять деньги".

Кроме того, в текущем месяце клуб "Я – предприниматель" проведет серию вебинаров: 11-го числа пройдет интенсив по бизнес-моделированию и клиентскому интервью, 12 февраля гости обсудят актуальные ниши для инвестирования и доходность направлений, а 18 февраля ожидается вебинар по маркетинговым стратегиям.

11, 18 и 25 февраля пройдут групповые консультации о нюансах самозанятости, организации ИП и ООО, а 13, 20 и 27 февраля желающие смогут посетить тренинг "Бизнес-план самозанятого за 1 день". Кроме того, 16-го числа состоится тренинг о бизнес-идеях, а 17-го – вебинар о самозанятости.

24 февраля ожидается вебинар о создании контента, визиток и коммерческого предложения, 25 февраля – об авторском праве и маркировке рекламы, 26 февраля – о нейрофотосессиях и генерировании контента при помощи нейросетей. 27 февраля посетители смогут посетить вебинар "Видеовизитка, основы видеосъемки и фотографирования".

24-го числа члены делового клуба хороших манер обсудят вопросы продвижения бизнеса через личный бренд, а 26 февраля ожидается тренинг о создании финансового плана на текущий год. Также горожане узнают, когда выгодно переходить в статус ИП.

Ранее ресурсный центр "Мосволонтер" открыл новые обучающие программы для добровольцев. Обновленные программы станут подспорьем для тех, кто ориентирован на организацию и поддержку волонтерской деятельности в школах, компаниях и городских учреждениях. Регистрация на интенсивы открыта до 10 февраля включительно на сайте "Мосволонтера".

