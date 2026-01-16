Семинары по ведению бизнеса пройдут в центрах "Моя карьера" и "Моя работа" в январе

В январе в московских центрах занятости "Моя карьера" и "Моя работа" можно будет улучшить профессиональные навыки и изучить основы бизнеса. Подробнее – в нашем материале.

Прокачать эффективность

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Бесплатные тренинги для москвичей пройдут в январе на площадках центров "Моя карьера" и "Моя работа". На занятиях можно будет оценить свои сильные стороны, освоить практические инструменты для профессионального роста и повысить шансы на успешное трудоустройство. Для их посещения нужна предварительная регистрация.





Андрей Тарасов руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Отдельное внимание уделяется развитию цифровых навыков, включая эффективное использование нейросетей в работе. Это поможет специалистам оставаться конкурентоспособными на рынке труда и расширить карьерные перспективы. Для желающих освоить новую специальность доступны 75 коротких образовательных программ в центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках.

К примеру, в январе центр занятости "Моя карьера" (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1) проведет серию практических тренингов. Они помогут развить личную эффективность, повысить юридическую грамотность и получить предпринимательские навыки.

Первый семинар "Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении", запланированный на 19 января, посвящен универсальным принципам стратегии и управления. Его концепция основана на анализе исторического опыта Александра Суворова, который остается актуальным в современных деловых и личных практиках.

На следующий день, 20-го числа, участники смогут углубиться в юридические аспекты трудовых отношений во время тренинга "Правовые вопросы трудоустройства. Все, что нужно знать". В ходе занятия будут детально рассмотрены процедуры оформления и расторжения трудового договора. Также участники узнают о правовых особенностях прохождения периода испытательного срока, ухода в отпуск и на больничный.

21 января фокус сместится на цифровую самопрезентацию. В рамках вебинара "Личный бренд эксперта в соцсетях: разбор профилей ВК" специалисты проведут анализ реальных профилей и предложат слушателям конкретные шаги по оптимизации своих страниц. Это поможет эффективно позиционировать себя перед целевой аудиторией и потенциальными работодателями.

22-го пройдет занятие "Как ставить цели, чтобы их достигать", а 23-го – "Креативное мышление", посвященные личной эффективности. На них можно будет освоить методики планирования и научиться гибкому подходу к решению профессиональных задач.

Также 23 января состоится юридический практикум "Трудовой договор и договор ГПХ. В чем разница?". Слушатели детально изучат формы трудовых соглашений, их правовые различия и особенности, а также связанные с ними гарантии и ответственность.

26-го участники смогут обсудить развитие бизнеса и коммуникаций. В рамках программы "Воронка продаж" расскажут об инструментах, которые привлекут клиентов, а также позволят построить устойчивые и доверительные отношения в профессиональной среде.

27 января эксперты на тренинге "Основы самозанятости" проконсультируют тех, кто планирует открыть свое дело, сдать недвижимость или реализовать продукцию собственного производства. Темами станут правовые и налоговые нюансы самостоятельной работы.

Завершит программу 29 января специализированный семинар "Авторское право. Основы". На нем участники получат базовые знания о правовой защите результатов интеллектуального труда.

Поиск своей бизнес-концепции

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Центр "Моя работа" на Шаболовке также организует для москвичей цикл бесплатных занятий по предпринимательству в течение января.

19 и 26 января состоится тренинг "Бизнес-идея: как найти и выбрать?", где участники проведут анализ своих проектов. В эти же дни можно будет пройти специальный тест на определение предпринимательского потенциала и получить по его итогам индивидуальную консультацию эксперта.

Кроме того, 21 и 28 января состоятся групповые консультации, посвященные выбору формы ведения бизнеса. На них разберут нюансы индивидуального предпринимательства, самозанятости и обществ с ограниченной ответственностью, включая правовые стороны и возможности каждой из форм.

Семинар "Бизнес-план самозанятого за один день" запланирован на 23 и 30 января. Участники научатся рассчитывать доходы и расходы, оценивать потенциальные риски и определять главные показатели эффективности для своего дела.

22 января состоится занятие, посвященное практическим и правовым аспектам: "Налоговая реформа 2026 для субъектов малого и среднего предпринимательства", а 29-го – "Как начать свое дело: первые шаги в самозанятости". В ходе первого тренинга проведут разбор налоговых изменений, включая НДС, страховые взносы и единый налоговый счет. Во время второго мероприятия слушателям расскажут, какие юридические риски ждут самозанятых и как общаться с клиентами.