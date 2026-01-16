Форма поиска по сайту

16 января, 19:20

Город
Семинары по ведению бизнеса пройдут в центрах "Моя карьера" и "Моя работа" в январе

Остаться в плюсе: какие карьерные тренинги можно пройти в столице бесплатно

В январе в московских центрах занятости "Моя карьера" и "Моя работа" можно будет улучшить профессиональные навыки и изучить основы бизнеса. Подробнее – в нашем материале.

Прокачать эффективность

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Бесплатные тренинги для москвичей пройдут в январе на площадках центров "Моя карьера" и "Моя работа". На занятиях можно будет оценить свои сильные стороны, освоить практические инструменты для профессионального роста и повысить шансы на успешное трудоустройство. Для их посещения нужна предварительная регистрация.

Отдельное внимание уделяется развитию цифровых навыков, включая эффективное использование нейросетей в работе. Это поможет специалистам оставаться конкурентоспособными на рынке труда и расширить карьерные перспективы. Для желающих освоить новую специальность доступны 75 коротких образовательных программ в центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках.
Андрей Тарасов
руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего"

К примеру, в январе центр занятости "Моя карьера" (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1) проведет серию практических тренингов. Они помогут развить личную эффективность, повысить юридическую грамотность и получить предпринимательские навыки.

Первый семинар "Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении", запланированный на 19 января, посвящен универсальным принципам стратегии и управления. Его концепция основана на анализе исторического опыта Александра Суворова, который остается актуальным в современных деловых и личных практиках.

На следующий день, 20-го числа, участники смогут углубиться в юридические аспекты трудовых отношений во время тренинга "Правовые вопросы трудоустройства. Все, что нужно знать". В ходе занятия будут детально рассмотрены процедуры оформления и расторжения трудового договора. Также участники узнают о правовых особенностях прохождения периода испытательного срока, ухода в отпуск и на больничный.

21 января фокус сместится на цифровую самопрезентацию. В рамках вебинара "Личный бренд эксперта в соцсетях: разбор профилей ВК" специалисты проведут анализ реальных профилей и предложат слушателям конкретные шаги по оптимизации своих страниц. Это поможет эффективно позиционировать себя перед целевой аудиторией и потенциальными работодателями.

22-го пройдет занятие "Как ставить цели, чтобы их достигать", а 23-го – "Креативное мышление", посвященные личной эффективности. На них можно будет освоить методики планирования и научиться гибкому подходу к решению профессиональных задач.

Также 23 января состоится юридический практикум "Трудовой договор и договор ГПХ. В чем разница?". Слушатели детально изучат формы трудовых соглашений, их правовые различия и особенности, а также связанные с ними гарантии и ответственность.

26-го участники смогут обсудить развитие бизнеса и коммуникаций. В рамках программы "Воронка продаж" расскажут об инструментах, которые привлекут клиентов, а также позволят построить устойчивые и доверительные отношения в профессиональной среде.

27 января эксперты на тренинге "Основы самозанятости" проконсультируют тех, кто планирует открыть свое дело, сдать недвижимость или реализовать продукцию собственного производства. Темами станут правовые и налоговые нюансы самостоятельной работы.

Завершит программу 29 января специализированный семинар "Авторское право. Основы". На нем участники получат базовые знания о правовой защите результатов интеллектуального труда.

Поиск своей бизнес-концепции

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Центр "Моя работа" на Шаболовке также организует для москвичей цикл бесплатных занятий по предпринимательству в течение января.

19 и 26 января состоится тренинг "Бизнес-идея: как найти и выбрать?", где участники проведут анализ своих проектов. В эти же дни можно будет пройти специальный тест на определение предпринимательского потенциала и получить по его итогам индивидуальную консультацию эксперта.

Кроме того, 21 и 28 января состоятся групповые консультации, посвященные выбору формы ведения бизнеса. На них разберут нюансы индивидуального предпринимательства, самозанятости и обществ с ограниченной ответственностью, включая правовые стороны и возможности каждой из форм.

Семинар "Бизнес-план самозанятого за один день" запланирован на 23 и 30 января. Участники научатся рассчитывать доходы и расходы, оценивать потенциальные риски и определять главные показатели эффективности для своего дела.

22 января состоится занятие, посвященное практическим и правовым аспектам: "Налоговая реформа 2026 для субъектов малого и среднего предпринимательства", а 29-го – "Как начать свое дело: первые шаги в самозанятости". В ходе первого тренинга проведут разбор налоговых изменений, включая НДС, страховые взносы и единый налоговый счет. Во время второго мероприятия слушателям расскажут, какие юридические риски ждут самозанятых и как общаться с клиентами.

Служба занятости Москвы является ключевым государственным оператором на столичном рынке труда. Ее отделения, многие из которых можно найти в центрах "Мои документы", помогают горожанам в поиске работы. Основные флагманские центры расположены на улице Куусинена, дом 2, корпус 1, и улице Шаболовка, дом 48. Специализированный центр "Моя карьера" находится на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Центр занятости населения города Москвы "Моя работа" расположен по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Еще несколько десятков учреждений находятся в разных точках столицы, их местоположения можно узнать на сайте.

Помимо этого, в центре "Профессии будущего" можно за три месяца освоить одну из 75 востребованных профессий. После обучения карьерные наставники помогут с трудоустройством, используя базу из более 3 тысяч компаний.

Старкина Маргарита

городистории

закрыть

