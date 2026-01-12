Москвичи смогут бесплатно посетить Дарвиновский музей 16 января

В столице началась Московская музейная неделя, которая будет проходить до 18 января. Все желающие смогут посетить ряд экспозиций абсолютно бесплатно. О лучших мероприятиях – в материале Москвы 24.

От домов писателей до исторических усадеб

Московская музейная неделя проходит в третью неделю каждого месяца, поэтому посещать мероприятия можно будет на протяжении всего года. Но если есть возможность побывать на ближайших, то, например, 13 января в выставочном зале "Домик Чехова" получится увидеть работы Василия Нестеренко – народного живописца и академика Российской академии художеств. Экспозиция познакомит с творчеством мастера, а также поможет изучить его храмовую живопись, включая росписи храма Христа Спасителя, Вооруженных сил Российской Федерации и собора Успения Пресвятой Богородицы в Дмитрове.

В этот же день Музей Парка Горького приглашает на экскурсию, посвященную самому парку. Вся информация основана на воспоминаниях Бетти Глан, которая стала директором парка в 1930-х годах в возрасте 26 лет. На выставке посетители узнают историю этого места начиная с 1928 года, увидят архивные документы, фото- и видеоматериалы, а также смогут познакомиться с интересными фактами о строительстве аттракционов того времени.

Также во вторник музейное объединение "Музей Москвы" приглашает посетить выставку "Здесь будет Зеленоград", затрагивающую историю этого места от каменного века до середины прошлого столетия, а также события Великой Отечественной войны. Еще организаторы недели предлагают заглянуть в Московский музей современного искусства. Все доступные экспозиции этой локации можно найти на сайте.

В среду, 14 января, музей-заповедник "Царицыно" открывает для бесплатного посещения все основные корпуса: Большой, Средний и Малый дворцы, Хлебный дом, оранжерейные и Третий Кавалерский корпуса. Гости могут увидеть как временные выставки декоративно-прикладного искусства, так и постоянные экспозиции.

Музей имени Н. А. Островского, расположенный в историческом особняке на Тверской улице, также получится бесплатно посетить 14 января. После смерти писателя в 1940 году здесь открыли мемориальный музей. А ранее здесь проживала княгиня Зинаида Волконская. Также в доме гостили Александр Пушкин, Василий Жуковский, Адам Мицкевич и другие. Зданием владел и купец Григорий Елисеев, основавший здесь знаменитый гастроном.

15 января Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева приглашает всех желающих на бесплатный показ постоянной экспозиции. Посетители могут познакомиться с уникальными коллекциями, посетив залы ботаники и физиологии. Будут представлены пластические антропологические реконструкции, препараты по аномалиям развития, диорамы, морские раковины, анималистическая живопись и муляжи грибов.

Пройти путем эволюции и узнать про историю эмиграции

Во второй половине недели, 16 января, Дарвиновский музей приглашает познакомиться с экспозицией, посвященной теории эволюции, разнообразию жизни, наследственности и естественному отбору. Музейный комплекс состоит из двух зданий, и входной билет даст право посетить каждое из них.

В этот же день будет открыт музей В. А. Тропинина, расположенный в одной из купеческих усадьб Замоскворечья. Здесь представлена коллекция знаменитого живописца, который работал при пяти российских императорах. Экспозиция позволяет проследить развитие жанра портрета в России.

Кроме того, 16 января в усадьбе Измайлово удастся посетить выставки "Открытое хранение. Печи и изразцы" и "Керамика. Новые поступления". Посетители увидят расцвет русского изразцового искусства XVII века в стиле московского узорочья, а также печные расписные изразцы XVIII века, появившиеся в стране по указу Петра I.

17 января все желающие заглянут в Государственный музей обороны. Экспозиция освещает события битвы за Москву, поэтому здесь удастся познакомиться с подлинными артефактами того периода. Гости узнают об истории создания народного ополчения, организации ПВО столицы и повседневности военных 1941–1942 годов.

В воскресенье, 18 января, будет открыт Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, где расскажут об истории русской эмиграции XX века. Музей создавался на протяжении 25 лет на основе даров самих беженцев и их потомков, включая представителей знатных фамилий, ученых, военных и деятелей культуры. Экспозиция разделена на две части: первая – "В изгнании" – рассказывает о жизни соотечественников за рубежом, а вторая – "В послании", посвященная их вкладу в мировую науку и культуру.

Для бесплатного посещения необходимо авторизоваться через Mos ID, используя учетную запись портала mos.ru (если ее нет, потребуется регистрация). После входа нужно оформить бесплатный электронный билет через сервис "Мосбилет", а после распечатать или сохранить в электронном виде на смартфоне для предъявления на входе в музей. Посетители до 18 лет могут оформить билет в кассе учреждения.

Подробнее об актуальных событиях – на сайте.