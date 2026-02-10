Певец Пенкин опроверг сообщения о романе с Долиной

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Певец Сергей Пенкин опроверг слухи о романе с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. Об этом он заявил в интервью News.ru.

"С Долиной мы хорошо знакомы, но ни о каких романах и речи не было", – сказал артист.

Также Пенкин опроверг информацию о романе с диктором Светланой Моргуновой, отметив, что она была значительно старше его.

Ранее артист рассказывал, что заплатил 350 тысяч рублей за порванный матрас в одном из отелей Новосибирска. По его словам, он крепко уснул в номере и не заметил, как порвал его. Весь номер покрылся толстым слоем перьев. Горничная на протяжении всей ночи убиралась в помещении.

Позднее его директор Вадим Колчков пояснил, что Пенкин не был виновен в инциденте с матрасом, так как он изначально был бракованный. Колчков заявлял, что они планируют оспорить штраф.