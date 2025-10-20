Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за порванный матрас в отеле Новосибирска

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Заслуженный артист РФ, советский и российский певец Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за порванный матрас в одном из отелей Новосибирска. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию артиста в телеграм-канале.

Исполнитель рассказал, что после большого количества переездов в рамках концертного тура он решил заселиться в один из отелей Новосибирска. Артист крепко уснул в номере и не заметил, как порвал матрас, который был плотно заполнен перьями.

"За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев", – уточнил певец.

В результате горничная убиралась в номере артиста на протяжении всей ночи. Утром исполнителю был выставлен счет за причиненный ущерб – 350 тысяч рублей.

