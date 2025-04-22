РИА Новости: Этери Тутберидзе обратилась в суд из-за залитого жилья

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась в суд в Москве из-за залитого жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что иск о возмещении ущерба от залива подан к столичному ГБУ по эксплуатации высотных административных и жилых домов. При этом ранее заявление Тутберидзе оставляли без движения.

В рамках иска была проведена соответствующая экспертиза. Само заседание состоится 20 мая.

Ранее актер Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд России. Как рассказал его адвокат, актер хочет оспорить норму Гражданского кодекса об основаниях наследования. Артист считает, что в ней есть неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний.

Наследственный спор Джигурды касается трех квартир в Москве и одной в Париже – они ранее принадлежали его подруге Людмиле Браташ, умершей в 2016 году.