Верховный суд РФ постановил, что родители обязаны оплачивать ЖКУ за детей

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Родитель должны оплачивать коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия, даже если они живут отдельно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.

Прецедентом стал конфликт томского товарищества собственников жилья с одним из местных жителей, не желавшим платить ЖКУ и взносы за капремонт более пяти лет. Он накопил долг около 445 тысяч рублей.

Изначально суд взыскал деньги с должника и его матери, проживавшей вместе с ним. Однако когда дело дошло до Верховного суда, тот указал, что должник был несовершеннолетним. В связи с этим задолженность необходимо взыскать с его родителей. Так как суды нижестоящих инстанций не стали привлекать отца должника к делу, Верховный суд отправил дело на пересмотр.

В суде напомнили, что несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут сами платить за жилое помещение и коммунальные услуги, однако если у него не хватает денег, то обязанность по оплате субсидиарно возлагается на его родителей.

Правительство России ранее продлило действие решения об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги до конца следующего года.

В Госдуме также предложили усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, в том числе благодаря повышению штрафов за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов.