Проект об усилении ответственности за нарушения в сфере ЖКХ внесут в Госдуму

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Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, в том числе благодаря повышению штрафов за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов. Члены партии во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесут соответствующий законопроект в ГД, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что усиление ответственности за данные нарушения связано с множеством жалоб со стороны россиян на управляющие организации. Граждане жалуются на игнорирование запросов, непредоставление документов, нарушения сроков размещения информации в ГИС ЖКХ и прочие проблемы. Штрафы для таких организаций депутаты назвали минимальными, в связи с чем они не мотивируют должностных лиц соблюдать правила.

Законопроект же предлагает существенно повысить штрафы. К примеру, за нарушение правил содержания жилых домов предлагают увеличить штраф с 4–5 тысяч рублей до 20–30 тысяч для должностных лиц.

Санкции за нарушение режима обеспечения коммунальными услугами хотят повысить с 5–10 тысяч рублей до 20–30 тысяч, за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ – также до 20–30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 30–50 тысяч рублей.

"Наплевательское" отношение к жалобам жильцов со стороны УК в ЛДПР фиксируют повсеместно, сообщил Слуцкий. По его словам, депутаты получают тысячи обращений из разных регионов РФ с просьбой помочь с ними.

Ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу депутатов об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах. Предлагалось повысить штрафы для физических лиц с 500 –1,5 тысячи рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических лиц – с 10–20 тысяч до 500 тысяч рублей.

Парламентарии также предложили обязать собственников и нанимателей квартир по договору соцнайма предоставлять сотрудникам газовой службы беспрепятственный доступ к жилью для проверки газового оборудования.