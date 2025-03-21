Эксперт Бондарь: до 15 тыс руб штрафа грозит за личные вещи на лестничной площадке

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Штраф от 5 до 15 тысяч рублей грозит за хранение личных вещей в подъезде многоквартирного дома. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что по правилам противопожарной безопасности загромождать эвакуационные пути и выходы запрещено. Это касается хранения мебели, велосипедов, колясок, строительных материалов и других предметов в подъездах.

"Вещи могут создать препятствия для эвакуации в случае пожара и нарушить безопасность жильцов, так как могут быть легковоспламеняющимися", – указал эксперт.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ За нарушение правил противопожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, штраф для граждан составляет от 5 000 до 15 000 рублей.

Чтобы избежать конфликтов, специалист посоветовал хранить личные вещи в специально отведенных местах.

"Например, на первых этажах многих домов оборудованы колясочные – зоны, где разрешено хранить детские коляски, велосипеды и другие крупногабаритные предметы. Такие места должны быть обозначены и не мешать свободному проходу жильцов", – указал Бондарь.

Кроме того, в некоторых домах есть шкафы для хранения уборочного инвентаря или ниши для коммунальных нужд, где можно разместить веники, швабры и другие необходимые для уборки подъезда предметы, указал эксперт. Однако важно, чтобы эти зоны использовались по назначению и не превращались в места для складирования личных вещей.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если в доме нет специально оборудованных мест, жильцы могут инициировать их создание через общее собрание собственников. Например, можно согласовать установку стеллажей или шкафчиков для хранения велосипедов или спортивного инвентаря. Главное, чтобы такие решения были приняты коллективно и не нарушали противопожарные нормы.

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