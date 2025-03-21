Эксперт Бондарь: до 15 тыс руб штрафа грозит за личные вещи на лестничной площадке

21 марта, 14:25Общество
Фото: ТАСС/URA.RU/Игорь Меркулов
Штраф от 5 до 15 тысяч рублей грозит за хранение личных вещей в подъезде многоквартирного дома. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он пояснил, что по правилам противопожарной безопасности загромождать эвакуационные пути и выходы запрещено. Это касается хранения мебели, велосипедов, колясок, строительных материалов и других предметов в подъездах.
"Вещи могут создать препятствия для эвакуации в случае пожара и нарушить безопасность жильцов, так как могут быть легковоспламеняющимися", – указал эксперт.
Чтобы избежать конфликтов, специалист посоветовал хранить личные вещи в специально отведенных местах.
"Например, на первых этажах многих домов оборудованы колясочные – зоны, где разрешено хранить детские коляски, велосипеды и другие крупногабаритные предметы. Такие места должны быть обозначены и не мешать свободному проходу жильцов", – указал Бондарь.
Кроме того, в некоторых домах есть шкафы для хранения уборочного инвентаря или ниши для коммунальных нужд, где можно разместить веники, швабры и другие необходимые для уборки подъезда предметы, указал эксперт. Однако важно, чтобы эти зоны использовались по назначению и не превращались в места для складирования личных вещей.
Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева рассказала, что единственное жилье, находящееся в собственности, не смогут изъять за долги по жилищно-коммунальным услугам. Отобрать квартиру через суд можно лишь в том случае, если его владелец задолжал банку по ипотеке и недвижимость находится в залоге у кредитной организации.