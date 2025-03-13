Депутат Разворотнева: россиян не лишат единственного жилья из-за долгов по ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Суд не может отнять у россиян единственную квартиру из-за накопившихся долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщила депутат Государственной думы Светлана Разворотнева в эфире радио КП.

"Никаких новшеств на этот счет не принималось. По действующему законодательству, если квартира в собственности и она единственная, отобрать ее у собственника за долги по коммуналке невозможно", – рассказала парламентарий.

Отобрать у гражданина жилье за долги через суд можно только в том случае, если он задолжал банку по ипотеке и квартира находится в залоге у кредитной организации, подчеркнула Разворотнева.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. По его мнению, в России пора избавиться от практики заключения прямых договоров.

Эксперт Андрей Моисеев рассказывал, что в ряде случаев россияне могут не оплачивать коммунальные услуги. Например, если услуга была ненадлежащего качества, то за нее можно не платить, но для этого нужно обращаться в суд.