Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд России. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, обращение артиста находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального закона "О Конституционном суде Российской Федерации".

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на адвоката Джигурды, актер хочет оспорить норму Гражданского кодекса об основаниях наследования. Артист считает, что в ней есть неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний.

Издание уточняет, что наследственный спор Джигурды касается трех квартир в Москве и одной в Париже – они ранее принадлежали его подруге Людмиле Браташ, умершей в 2016 году. По словам шоумена и его супруги Марины Анисиной, Браташ завещала недвижимость им, однако родная сестра умершей Светлана Романова подала иск о том, что наследницей является она. Суд встал на сторону родственницы Браташ.

Ранее Джигурда назвал "достойной наградой" решение Минкульта Украины о его включении в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. По мнению артиста, это подтверждает его значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от "людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины".

Кроме того, Джигурда заявлял о планах служить в зоне спецоперации на Украине. Шоумен сообщал, что запросил так называемое отношение, то есть документ-ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении.