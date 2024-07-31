Парижане вызвали полицию из-за группы "Мираж" и Джигурды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Группу "Мираж" с артистом Никитой Джигурдой едва не арестовали в Париже. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал лидер и гитарист группы Алексей Горбашов.

Инцидент случился во время съемок совместного видео на песню "Не поможет эта ночь". Жителей Парижа смутило поведение артистов, и они вызвали полицию.

"Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съемок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе "Мулен Руж"", – поделился Горбашов.

Он отметил, что вызванная полиция не забрала артиста и группу в участок.

"Ветераны России" ранее призвали привлечь к административной ответственности на 15 суток Джигурду и балерину Анастасию Волочкову. Председатель общественной организации Ильдар Резяпов подчеркнул, что такие меры необходимо принять в отношении актера и балерины, чтобы те подумали о своем поведении.

До этого в Сети появилось видео, на котором Джигурда во время танца с Волочковой снял с нее штаны. Балерина заявила, что Джигурда должен извиниться, поскольку он "устроил хайп вокруг ее имени".