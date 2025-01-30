Джигурда назвал "достойной наградой" признание на Украине угрозой нацбезопасности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский актер и шоумен Никита Джигурда назвал "достойной наградой" решение Минкульта Украины о его включении в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщает телеканал "360".

"После сожжения украинскими нацистами русских людей в доме профсоюзов Одессы я открыто заявил о поддержке русского мира и России. Меня исключили из союза кинематографистов Украины и внесли в список их фашистского "Миротворца". С тех пор семь раз я побывал в Донбассе, привозя гуманитарную помощь и выступая в госпиталях, в расположении наших бойцов на передовой и в тылу", – сказал он.

Джигурда добавил, что включение в список подтверждает значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от "людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины".

30 января министерство культуры Украины включило артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Ведомство объяснило включение Джигурды в список тем, что артист неоднократно посещал Донбасс и Запорожскую область, а также организовывал концерты российским военным и предоставлял им материальную поддержку.

Минкульт Украины создал санкционный список еще в 2015 году. В него входят несколько сотен деятелей культуры, которые публично поддерживают Россию во внешней политике по отношению к Украине.

Ранее Джигурда рассказал, что хочет служить в зоне спецоперации на Украине в подразделении, в котором состоит муж Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Актер сообщил, что уже подал отношение на рассмотрение.