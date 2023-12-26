На Украине певца SHAMAN включили в список угрожающих нацбезопасности лиц

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На Украине российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) включили в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Соответствующее решение приняло министерство культуры и информполитики страны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Также ведомство внесло в список актера Алексея Кравченко. Сейчас в черном списке находятся 213 деятелей культуры и искусства, в том числе телеведущие Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев, певица Анна Семенович и блогер Дмитрий Пучков.

Ранее результаты исследования ВЦИОМ показали, что певец SHAMAN возглавил список патриотических исполнителей России.

Уточнялось, что 28% опрошенных россиян назвали певца патриотом РФ. Аналогичного мнения касаемо Олега Газманова и Николая Расторгуева придерживаются 22 и 10% респондентов соответственно.

37% россиян затруднились с ответом, а остальные опрошенные также назвали патриотами Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%), Юрия Шевчука (5%), Николая Баскова (4%), Дениса Майданова (3%), Льва Лещенко (2%) и многих других.



"Актуальный репортаж": Агутин и Shaman стали самыми популярными звездами для корпоративов