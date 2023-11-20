Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский блогер и певец Даня Милохин перепутал песню SHAMAN "Я русский" с гимном России в прямом эфире на платформе Twich. Об этом сообщает "Радио 1".

Трансляцию он вел из Дубая, где проживает в настоящее время. Тогда Милохин вместе другом Камалом решил спеть песню "Я русский".

"Бро, я хотел бы это обсудить. Сейчас мы спели с тобой гимн России, ты слышал. Ой, не гимн России, а песню про Россию", – сообщил блогер, вдобавок отметив, что никто не обратит на это внимания.

При этом, по его словам, если бы он захотел спеть гимн Украины, это бы широко комментировали в соцсетях.

Ранее Милохин стал жертвой нападения в Тбилиси. По информации СМИ, инцидент произошел из-за того, что блогер заглянул в окно одного из домов. Это не понравилось хозяину, который вышел на разборки к Милохину. Местный житель потребовал тиктокера покинуть Грузию. На фоне этого завязалась драка. В результате произошедшего блогер не получил травм.

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