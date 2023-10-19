Даня Милохин подвергся нападению в Тбилиси

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/danya_milokhin

Тиктокер Даня Милохин стал жертвой нападения в Тбилиси. Информацию об этом "Газете.ру" подтвердила его менеджер Елизавета.

До этого о нападении на Милохина в столице Грузии сообщили СМИ. По их данным, инцидент произошел на улице Ниношвили из-за того, что блогер заглянул в окно одного из домов. Это не понравилось хозяину, который вышел на разборки к Милохину.

Местный житель потребовал тиктокера покинуть Грузию. На фоне этого завязалась драка, участниками которой стали несколько человек.

"Нападение действительно было, подробности я вам рассказать, к сожалению, не могу", – рассказала менеджер.

В результате произошедшего блогер не получил травм. После инцидента он отправился домой, сообщила Елизавета.

Ранее Милохин объяснил свое решение покинуть Россию страхом оказаться в армии. Он рассказал, что после его возвращения в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала отправить блогера в ряды ВС РФ. Она хотела, чтобы он доказал свою любовь к Родине.



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