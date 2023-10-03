Приемный отец Дани Милохина опроверг сообщения о вручении блогеру повестки

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев не подтвердил информацию о том, что блогер получил повестку из военкомата. Об этом сообщает RT.

По словам Тюленева, из военкомата к нему домой в последний раз приходили три человека перед отъездом Милохина в Дубай. При этом, уточнил он, комиссары не передали ему повестку, однако попросили написать объяснительную. В ней они рекомендовали указать, где находится Милохин.

Тюленев уточнил, что сейчас его приемный сын находится за рубежом. Мужчина рассказал, что "у Дани сейчас все хорошо, занимается спортом".

9 сентября Милохина заметили в столичном аэропорту. Молодой человек вернулся в РФ после продолжительного отсутствия. Спустя пару дней член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что Милохин покинул страну.

Когда блогер показался в РФ, Мизулина попросила Минобороны призвать его на срочную службу.

Позже СМИ писали, что Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Правоохранители уточнили, что блогер зарегистрирован в Москве, однако на учет он изначально встал в Анапе.

После этого Милохин выложил в сторис скрин сообщения, где говорится о том, что его разыскивают. Пост он сопроводил подписью: "Теперь страшно".

Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы – СМИ