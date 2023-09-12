"Как быстро!": в Сети оценили отъезд Милохина после перспективы службы в армии

Даня Милохин, недавно вернувшийся в РФ после долгого проживания за границей, снова улетел в Дубай. Произошло это после того, как директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать блогера в ряды вооруженных сил. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Оснований для отсрочки нет"

9 сентября блогера Даню Милохина заметили в московском аэропорту впервые после скандального отъезда в 2022 году. Тогда он спешно сбежал из России во время съемок шоу "Ледниковый период", где выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой (блогер объяснил свой резкий отъезд тем, что устал от проекта).

После этого Милохин сначала отправился в США, затем переехал в ОАЭ, однако уровень заработка за границей не шел ни в какое сравнение с прежними гонорарами. В социальных сетях Милохин признавался, что жалеет о своем решении покинуть РФ, о сделанных ранее заявлениях и был бы не против вернуться.



Даня Милохин блогер Я зря потерял коннект с Россией. Мне основатель дома тиктокеров Dream Team House Ярослав Андреев говорил, чтобы я ни в коем случае не терял коннект с Россией, потому что я начал с России. А я вот забил, не стал его слушать, бросил Первый канал, написал на него дисс зачем-то. Я думаю, из-за этого люди боятся работать со мной, поэтому у меня нет денег.

После возвращения блогера в РФ младший брат Милохина Илья встал на его защиту, сказав, что тот приехал из-за тоски по близким.

"Я думаю, он соскучился по людям, которые живут тут. Опекуны, я. Поэтому карьера, конечно, имеет место быть, но про семью не стоит забывать", – сказал молодой человек в беседе с порталом "А теперь внимание".

Но уже через пару дней после возвращения, 11 сентября, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ. Она отметила, что Милохин, "ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины", должен пойти в армию.





Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России.

По словам Мизулиной, таким образом молодой человек смог бы доказать с оружием в руках "свою верность и преданность нашей Родине".

После этого зампред комитета по обороне Госдумы Дмитрий Кузнецов в разговоре с "Абзацем" пообещал проследить, чтобы Милохин "не откосил".





Дмитрий Кузнецов зампред комитета по обороне Госдумы Если не придет, сами придем за ним, проследим. Бояться нечего. Он сможет выйти уже крутым, настоящим мужиком из армии. Мы его там не бросим. Поддержим.

В свою очередь, сам Милохин после потока новостей о возможном призыве опять спешно покинул РФ.

"Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", – написала Екатерина Мизулина в своем блоге.

"Как быстро! Во дает!"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

До того как Милохин опять улетел из страны, журналисты и представители шоу-бизнеса уже успели высказаться о перспективах срочной службы блогера. Телеведущий Владимир Соловьев тоже посчитал, что блогеру нужно идти в армию.





Владимир Соловьев телеведущий Срочно призвать на службу. И я надеюсь, что никто никогда ни при каких обстоятельствах не предоставит ему здесь работу.

Актер Оскар Кучера также призвал не давать больше блогеру шансов зарабатывать в России.

"Если этой мартышке разрешат тут выступать, я буду уверен, что в нашем Минкульте сидят предатели. Но надеюсь, что это не так!" – написал актер в своем блоге.

Но есть и те, кто заступился за тиктокера.

"Господи, взрослые люди на полном серьезе говорят о Дане Милохине. Даня – ребенок! Он совершенно ничего не знает ни о политике, ни о законах. Он живет импульсами! Добрейший души человек. Вернулся Даня, радуйтесь! Его обожает вся молодежь, используйте это. Что вы гоните на ребенка", – написала блогер Айза-Лилуна Ай в своих соцсетях.

Журналист Ксения Собчак прокомментировала эфир Владимира Соловьева, где тот жестко критиковал блогера.

"Все так, дорогие россияне. Вас с распростертыми объятиями встретит Соловьев и отправит на фронт. Возвращайтесь", – добавила она.

В свою очередь, многие пользователи Сети считают, что не стоит отправлять Милохина в армию просто потому, что он будет там бесполезен.





пользователь Сети Я даже не представляю, чем он там поможет. Туда идут только сильные, смелые, умелые мужчины. А он что там будет делать? Петь? Видосики снимать?

Также в соцсетях отметили, что блогера нужно привлечь к ответственности за его прежние высказывания.

"Почему его еще не задержали за его антироссийские высказывания из-за рубежа и гимн Украины (в ноябре 2022 года Милохин во время прямого эфира вместе с коллегой Артуром Бабичем пел украинский гимн. – Прим. ред.)? Почему он просто так может разгуливать по Красной площади?" – возмутилась одна из комментаторов.

Часть же пользователей удивлены настолько скорым отъездом.

пользователь Сети О, как быстро! Во дает! Даже ничего не успела написать, когда приехал.

"Он решил дать еще один "шанс" нашей России, но, видимо, не оценили... Или оценили и решили отправить служить, но он сбежал в ненавистный Дубай", – подметил один из комментаторов.

При этом большинство пользователей все же согласились с Кучерой и уверены, что в случае еще одного возвращения Милохина нужно не только арестовать или оштрафовать, но и полностью лишить возможности выступать в России.