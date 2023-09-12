"Как быстро!": в Сети оценили отъезд Милохина после перспективы службы в армии

Даня Милохин, недавно вернувшийся в РФ после долгого проживания за границей, снова улетел в Дубай. Произошло это после того, как директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать блогера в ряды вооруженных сил. Подробнее – в материале Москвы 24.
"Оснований для отсрочки нет"
9 сентября блогера Даню Милохина заметили в московском аэропорту впервые после скандального отъезда в 2022 году. Тогда он спешно сбежал из России во время съемок шоу "Ледниковый период", где выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой (блогер объяснил свой резкий отъезд тем, что устал от проекта).
После этого Милохин сначала отправился в США, затем переехал в ОАЭ, однако уровень заработка за границей не шел ни в какое сравнение с прежними гонорарами. В социальных сетях Милохин признавался, что жалеет о своем решении покинуть РФ, о сделанных ранее заявлениях и был бы не против вернуться.
После возвращения блогера в РФ младший брат Милохина Илья встал на его защиту, сказав, что тот приехал из-за тоски по близким.
"Я думаю, он соскучился по людям, которые живут тут. Опекуны, я. Поэтому карьера, конечно, имеет место быть, но про семью не стоит забывать", – сказал молодой человек в беседе с порталом "А теперь внимание".
Но уже через пару дней после возвращения, 11 сентября, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ. Она отметила, что Милохин, "ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины", должен пойти в армию.
По словам Мизулиной, таким образом молодой человек смог бы доказать с оружием в руках "свою верность и преданность нашей Родине".
После этого зампред комитета по обороне Госдумы Дмитрий Кузнецов в разговоре с "Абзацем" пообещал проследить, чтобы Милохин "не откосил".
В свою очередь, сам Милохин после потока новостей о возможном призыве опять спешно покинул РФ.
"Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем", – написала Екатерина Мизулина в своем блоге.
"Как быстро! Во дает!"
До того как Милохин опять улетел из страны, журналисты и представители шоу-бизнеса уже успели высказаться о перспективах срочной службы блогера. Телеведущий Владимир Соловьев тоже посчитал, что блогеру нужно идти в армию.
Актер Оскар Кучера также призвал не давать больше блогеру шансов зарабатывать в России.
"Если этой мартышке разрешат тут выступать, я буду уверен, что в нашем Минкульте сидят предатели. Но надеюсь, что это не так!" – написал актер в своем блоге.
Но есть и те, кто заступился за тиктокера.
"Господи, взрослые люди на полном серьезе говорят о Дане Милохине. Даня – ребенок! Он совершенно ничего не знает ни о политике, ни о законах. Он живет импульсами! Добрейший души человек. Вернулся Даня, радуйтесь! Его обожает вся молодежь, используйте это. Что вы гоните на ребенка", – написала блогер Айза-Лилуна Ай в своих соцсетях.
Журналист Ксения Собчак прокомментировала эфир Владимира Соловьева, где тот жестко критиковал блогера.
"Все так, дорогие россияне. Вас с распростертыми объятиями встретит Соловьев и отправит на фронт. Возвращайтесь", – добавила она.
В свою очередь, многие пользователи Сети считают, что не стоит отправлять Милохина в армию просто потому, что он будет там бесполезен.
Также в соцсетях отметили, что блогера нужно привлечь к ответственности за его прежние высказывания.
"Почему его еще не задержали за его антироссийские высказывания из-за рубежа и гимн Украины (в ноябре 2022 года Милохин во время прямого эфира вместе с коллегой Артуром Бабичем пел украинский гимн. – Прим. ред.)? Почему он просто так может разгуливать по Красной площади?" – возмутилась одна из комментаторов.
Часть же пользователей удивлены настолько скорым отъездом.
"Он решил дать еще один "шанс" нашей России, но, видимо, не оценили... Или оценили и решили отправить служить, но он сбежал в ненавистный Дубай", – подметил один из комментаторов.
При этом большинство пользователей все же согласились с Кучерой и уверены, что в случае еще одного возвращения Милохина нужно не только арестовать или оштрафовать, но и полностью лишить возможности выступать в России.
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