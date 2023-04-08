Даня Милохин признался, что остался без денег после потери работы в России

Фото: youtube.com/ДЖАРАХОВ

Блогер Даня Милохин лишился заработка после того, как отказался от проектов в России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-подкасту "Джарахов".

"Я зря потерял коннект с Россией. Мне основатель дома тиктокеров Dream Team House Ярослав Андреев говорил, чтобы я ни в коем случае не терял коннект с Россией, потому что я начал с России. А я вот забил, не стал его слушать, бросил Первый канал, написал на него дисс зачем-то. Я думаю из-за этого люди боятся работать со мной, поэтому у меня нет денег", – отметил 21-летний тиктокер.

По его словам, из-за нехватки средств ему пришлось продать свой розовый Mercedes-Maybach за пять миллионов рублей, при том что покупал он его за восемь миллионов рублей. Милохин признался, что на такую сделку его подтолкнул тот факт, что он не скоро сможет вернуться в РФ.

Сейчас Милохин находится в Дубае и зарабатывает в основном на детских корпоративах.

В декабре прошлого года Даня Милохин представил песню, в которой прозвучали обвинения в сторону Первого канала в погоне за рейтингами. В песне блогер заявил, что представители канала воспользовались его именем для хайпа.

Артист в своем треке заявил, что он "рок-звезда" и ему все равно, что он попал в черный список телевизионщиков. Милохин назвал Первый канал своей бывшей девушкой, которая любила его из-за подписчиков.

До этого Милохин покинул шоу "Ледниковый период" в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ.

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