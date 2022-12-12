Милохин выпустил дисс на Первый канал

Фото: телеграм-канал "Даня Милохин"

Российский блогер Даня Милохин представил песню, в которой прозвучали обвинения в сторону Первого канала в погоне за рейтингами. Трек артист опубликовал в своем телеграм-канале.

В песне блогер заявил, что представители канала воспользовались его именем для хайпа. В начале трека звучит фраза из композиции российского рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) "Из окна". В своем тексте Милохин удивляется, что сам не понимает, как попал на Первый канал.

"Дико затусил вместе с Николаем (Басковым. – Прим. ред.) и не заметил, как башкой на дно ныряю. В поисках рейтинга, хайпа, рекламы они подсуетились и нашли мою маму", – спел Милохин.

Артист в своем треке заявил, что он "рок-звезда" и ему все равно, что он попал в черный список телевизионщиков. Милохин назвал Первый канал своей бывшей девушкой, которая любила его из-за подписчиков.

Ранее блогер поделился переживаниями за своего коллегу Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев), которого по решению суда выдворили из РФ. Милохин заявил, что "очень зол на тех, кто это начал".

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