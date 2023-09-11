Блогера Даню Милохина просят отправить на срочную службу в ВС РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Блогера Даню Милохина, который вернулся в Россию, могут призвать на срочную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась с соответствующим заявлением к Минобороны РФ.

"Обращаюсь к руководству министерства обороны РФ. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды ВС РФ, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет", – отметила она в своем официальном телеграм-канале.

Мизулина попросила ведомство призвать Милохина на срочную службу в рамках осенней призывной кампании.

Она добавила, что этот опыт позволит молодому человеку доказать свою верность стране, в которой он родился, а также поспособствует патриотическому воспитанию.

В субботу, 9 сентября, Милохина заметили в столичном аэропорту, где его встречал другой блогер Аслан Шукаша. Отмечалось, что молодой человек вернулся в Россию после продолжительного отсутствия. Прошлой осенью он уехал из страны во время съемок шоу "Ледниковый период", в котором выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

До этого Милохин заявлял, что лишился заработка после того, как отказался от проектов в России. Он отмечал, что из-за нехватки средств ему пришлось продать свой розовый Mercedes-Maybach за пять миллионов рублей.



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