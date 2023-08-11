Прокуратура проверит актера Панина на предмет публичных призывов к терроризму

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Столичная прокуратура намерена проверить актера Алексея Панина на предмет публичных призывов к терроризму или его оправдания, призывов к нарушению территориальной целостности России, а также дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку <..> на наличие оснований привлечь его к уголовной ответственности по части 2 статьи 205.2 УК РФ, части 2 статьи 280.1 УК РФ, а также к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3. [КоАП РФ]", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что соответствующую проверку планируется осуществить до конца текущего месяца, однако при необходимости ее могут продлить.

Ранее Лига безопасного интернета попросила СК РФ провести проверку после выхода интервью Панина у Ксении Собчак. В организации отметили, что в ходе общения с журналисткой актер публично призывал к развалу России и убийству Владимира Путина.

До этого МВД РФ объявило Панина в розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Отмечалось, что он часто высказывался против политики Кремля и спецоперации на Украине.

