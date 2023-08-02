Собчак ответила Мизулиной и попыталась оправдать интервью с Паниным

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Интервью можно и нужно брать как у маньяков, так и антигероев, поскольку это является попыткой понять взгляды разных людей. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак, отвечая на претензии директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к интервью с актером Алексеем Паниным.

"Весь выпуск мы тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов, которые теперь живут в нашем офисе. Все террористические высказывания были перекрыты, а плашки "редакция осуждает подобные высказывания" стоят под всеми подобными утверждениями", – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Журналистка отметила, что вести разговор с Паниным ей было достаточно интересно, к тому же она просто хотела понять, что заставило актера прийти именно к тому мнению, которое он озвучивал.

"Где эта тонкая, для многих, к сожалению, грань между осуждением войны и такой лютой ненавистью к России?" – добавила Собчак.

В конце мая Панин был объявлен в розыск МВД РФ по уголовному делу об оправдании терроризма. Отмечалось, что актер часто высказывался против политики Кремля и спецоперации на Украине.

После этого Панин заявлял, что решение объявить его в розыск вызывает смех. Мужчина уточнил, что не оправдывал терроризм и готов приехать в страну, но "после того, как снимут режим, который сейчас в России".

Ранее Мизулина призвала Следственный комитет РФ провести проверку после выхода интервью Панина у Собчак. По ее информации, в видео актер публично призвал к развалу России и убийству Владимира Путина.

По мнению юристов Лиги безопасного интернета, ответственность может понести и сама Собчак. Дисклеймер, присутствующий в видео, не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение информации, признанной незаконной, отметила Мизулина.



МВД объявило в розыск актера Алексея Панина