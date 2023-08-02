СК попросили проверить Панина после его интервью Собчак

Фото: youtube.com/Осторожно: Собчак

Лига безопасного интернета призвала Следственный комитет РФ провести проверку после выхода интервью Алексея Панина у Ксении Собчак, которое опубликовано на YouTube-канале. Об этом глава Лиги Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

По ее информации, в интервью Панин публично призвал к развалу России и убийству Владимира Путина.

"Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений", – написала она.

Мизулина подчеркнула, что, по мнению юристов Лиги, ответственность может понести также распространитель интервью. Она объяснила, что в видео показан скриншот публикации мужчины о теракте на Крымском мосту, в связи с которым ранее было возбуждено уголовное дело по факту оправдания терроризма.

Дисклеймер, присутствующий в видео, не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение информации, признанной незаконной, заключила Мизулина.

Ранее МВД РФ объявило актера в розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Отмечалось, что он часто высказывался против политики Кремля и спецоперации на Украине.

Панин позже заявил, что решение МВД РФ объявить его в розыск вызывает смех. Мужчина уточнил, что не оправдывал терроризм и с удовольствием приедет в Россию погостить, но "после того, как снимут режим, который сейчас в России".

МВД объявило в розыск актера Алексея Панина