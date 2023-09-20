Блогер Милохин заявил, что ему стало страшно после новостей о своем розыске

Фото: телеграм-канал "Даня Милохин"

Блогер Даня Милохин испугался новостей об объявлении его в розыск. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Милохин выложил в сторис скрин сообщения, где говорится о том, что его разыскивают.

"Теперь страшно", – написал он.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Правоохранители уточнили, что блогер зарегистрирован в Москве, однако на учет он изначально встал в Анапе.

9 сентября Милохина увидели в столичном аэропорту, где его встречал другой блогер Аслан Шукаша. Молодой человек вернулся в Россию после продолжительного отсутствия. Спустя пару дней член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что Милохин покинул страну.

Когда блогер показался в России, Мизулина попросила Минобороны РФ призвать его на срочную службу в рамках осенней призывной кампании.



Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы – СМИ