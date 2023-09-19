Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата – СМИ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Российский блогер Даня Милохин был объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал", – сказал он.

При этом Милохина нет в базе федерального розыска, о чем свидетельствуют данные на сайте МВД России.

9 сентября Милохина увидели в столичном аэропорту, где его встречал другой блогер Аслан Шукаша. Молодой человек вернулся в Россию после продолжительного отсутствия. Спустя пару дней член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что Милохин покинул страну.

Когда блогер показался в России, Мизулина попросила Минобороны РФ призвать Милохина на срочную службу в рамках осенней призывной кампании.

Ее действия раскритиковал вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, который заявил, что в Госдуме разработают законопроект об обязательных работах для "серийных доносчиков". По его словам, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) на своем примере показала, что с таким необходимо заканчивать.

Екатерина Мизулина потребовала отправить Даню Милохина в армию