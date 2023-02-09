Дело возбудили против блогера Некоглая за клевету в адрес Мизулиной

Фото: youtube.com/nekoglai

Уголовное дело возбудили против блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев) за клевету в адрес директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении блогера возбудили дело по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ ("Клевета"). Мизулина рассказала, что Некоглай "откровенно врал" и клеветал о ее деятельности в Лиге безопасного интернета, а после начал угрожать убийством.

Она добавила, что ее уже вызывали на допрос в качестве потерпевшей.

"Целью угроз и распространения заведомо ложных сведений является попытка оказать на меня давление как на общественного деятеля в связи с моей позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации", – добавила она.

В начале ноября прошлого года Мизулина попросила Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик Некоглая на предмет дискредитации российской армии. Главе Лиги безопасного интернета не понравилось видео блогера, на котором он пародировал солдата, отбившего руками атаки дрона.

На следующий день стало известно о задержании Некоглая. Позже суд наказал блогера за нарушение миграционного законодательства штрафом в размере 5 000 рублей и административным выдворением за пределы РФ.

Некоглай уехал из России 24 ноября. По некоторым данным, две недели до этого он провел в центре временного содержания мигрантов.



Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф в 5 тыс рублей защиты блогера Некоглая

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!