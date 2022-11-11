Блогер Некоглай рассказал, что чувствует себя "как животное"

Фото: телеграм-канал Nekoglai

Блогер Некоглай рассказал, что после публикации видео с пародией на российского солдата чувствует себя "как животное". Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек заявил, что осознал, что совершил большую ошибку. Он попросил извинить его, "если это только возможно".

"Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы", – добавил блогер.

Некоглай выложил в своих социальных сетях видеоролик с пародией на солдата, который откидывал сброшенные на него с беспилотника гранаты. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера "выродком" и попросила проверить ролик на предмет дискредитации российской армии.

После этого появились сообщения о задержании блогера в районе "Москва-Сити". Источники в правоохранительных органах сообщали, что это связано с нарушением миграционного законодательства.

Позже суд оштрафовал блогера на 5 тысяч рублей и постановил выдворить его из страны.



Блогера Некоглая доставили в ЦВСИГ "Сахарово"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!