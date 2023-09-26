Даня Милохин рассказал, почему вновь покинул Россию

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Российский блогер Даня Милохин прокомментировал свое возвращение в Дубай после недолгого пребывания в Москве. Об этом он рассказал в интервью Мадонне Мур.

Милохин объяснил свой поступок испугом призыва в армию. Когда он приехал в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала отправить блогера в ряды ВС РФ. Она хотела, чтобы он доказал свою любовь к Родине. Однако такое заявление Милохина напугало, первым же рейсом он покинул страну.

По словам блогера, он переживал, что его могли не выпустить из России. Но он все-таки смог улететь в Дубай, в этом помог его друг – рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом).

Ранее сообщалось, что Даня Милохин испугался новостей об объявлении его в розыск. Милохин выложил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) скрин сообщения, где говорится о том, что его разыскивают.