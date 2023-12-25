Певец SHAMAN заявил, что стал доверенным лицом Путина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец SHAMAN стал доверенным лицом Владимира Путина. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале.

"Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", – написал он.

Певец также выложил видео, где подписывает документ о согласии стать доверенным лицом действующего лидера РФ.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

В понедельник, 18 декабря, Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ирина Винер поддержала Владимира Путина на выборах президента в 2024 году