Уголовное дело возбуждено в отношении актера Армена Бежаняна

Фото: vk.com/Армен Бежанян

Уголовное дело возбуждено в отношении актера и депутата Осинской гордумы Пермского края Армена Бежаняна. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на комментарий артиста.

Актер подтвердил, что против него было возбуждено дело. Однако, по его словам, он не ознакомился еще ни с одним документом по этому поводу.

Журналисты выяснили, что дело было возбуждено по статье о нарушении правил охраны и использования недр. Портал "В курсе.ру" уточняет, что ущерб от действий Бежаняна составляет 140 миллионов рублей.

Актер также руководит несколькими компаниями, в том числе ООО "Гослесхоз". Бежанян снимался только в трех кинопроектах, в том числе в сериале "Реальные пацаны".

Ранее актера и режиссера Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки на реке Дон в Ростовской области после того, как артист выложил фотографию с рыбалки.

На кадре актер держит в руках рыбу. Часть подписчиков выразила восхищение уловом, а другая – обратила внимание, что с 1 апреля на Дону действует запрет на ловлю с использованием моторных лодок.

