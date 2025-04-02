Актер Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми в Румынии

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Американский актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, в Румынии. Об этом сообщает телеканал Pro TV, ссылаясь на адвоката одной из жертв Адриана Кукулиса.

По словам правозащитника, актер обвиняется в том, что одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, которые находились в уязвимом положении.

Как указал телеканал, заявление, подтверждающее обвинения, поступило от одной из женщин, которая якобы принимала участие в мероприятиях, где девушек "предлагали" Ван Дамму. Согласно показаниям, инциденты произошли в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергшихся эксплуатации.

Адвокат отметил, что информация подтверждается показаниями очевидца, который рассказал, кто и как это организовывал, присутствие актера в этих сценах не оспаривается.

Уточняется, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель, глава НКО EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely Морел Боля. В 2022 году он был главным обвиняемым в деле о торговле детьми.

В материалах дела утверждалось, что в период с 2000 по 2016 год девушки, в том числе несовершеннолетние, через НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения".

Ранее экс-няня сына писателя Нила Геймана Скарлетт Павлович подала на него в суд, обвинив в торговле людьми. Она также предъявила Гейману обвинения в сексуальном насилии, изнасиловании и принуждении.

По данным СМИ, Павлович присматривала за сыном писателя. Однако, согласно судебным материалам, супруга Геймера Аманда Палмер планировала бесплатно пользоваться ее услугами. Кроме того, поведение Геймана склоняло няню к услугам сексуального характера, говорится в документах.