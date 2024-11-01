Депутат ЕП Фиря сообщила о росте масштабов торговли людьми в ЕС

Фото: depositphotos/paulgrecaud

В странах Евросоюза увеличивается масштаб торговли людьми, рассказала депутат Европарламента (ЕП) от Румынии Габриэла Фиря в обращении к Еврокомиссии (ЕК), передает "Лента.ру".

"Торговцы людьми пользуются уязвимостью людей и их нестабильным положением, возникающим из-за нищеты, дискриминации, насилия в отношении женщин, отсутствия доступа к образованию, этнических конфликтов и стихийных бедствий", – говорится в письме депутата.

Фиря подчеркнула, что за последние годы несколько стран ЕС зафиксировали увеличение торговли людьми с целью трудовой эксплуатации до 21%, в том числе рост числа мужчин, которых принуждают к сельскохозяйственному труду.

Преступники, занимающиеся торговлей людьми, находят и используют лазейки в законах Европейского союза, которые касаются "разрешений на работу, виз, прав работников и условий труда". По ее словам, из-за миграционного кризиса ухудшилась также ситуация с торговлей детьми. В связи с этим Фиря направила в ЕК ряд вопросов.

"В какой степени комиссия вмешивается и сотрудничает с государствами-членами для улучшения сбора статистических данных об этих явлениях и поиска решений по адаптации законодательства ЕС к борьбе с торговлей людьми? Какие меры комиссия планирует принять для проведения информационных кампаний, особенно в сельской местности, направленных на повышение осведомленности о торговле людьми среди семей с низким доходом, которые чаще всего становятся объектами нападений торговцев людьми?" – спросила депутат.

Ранее в ООН заявили, что около 50 миллионов человек в мире подвергают современным формам рабства. Согласно данным доклада Международной организации труда (МОТ) и Международной организации по миграции (МОМ) "Глобальные оценки современного рабства", 27,6 миллиона человек подвергаются принудительному труду, еще 22 миллиона – насильственному браку. Число последней группы лиц с 2016 года выросло на 9,3 миллиона, говорится в исследовании.