Около 50 млн человек в мире подвергаются рабству – ООН

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Около 50 миллионов человек в мире подвергают современным формам рабства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ) и Международной организации по миграции (МОМ) "Глобальные оценки современного рабства".

Согласно данным доклада, 27,6 миллиона человек подвергаются принудительному труду, еще 22 миллиона – насильственному браку. Число последней группы лиц с 2016 года выросло на 9,3 миллиона, говорится в исследовании.

В число принужденных к труду входят 11,8 миллиона женщин и 3,3 миллиона детей. В докладе отмечено, что мигранты в 3 раза чаще подвержены риску эксплуатацию и злоупотреблениям, чем другие группы лиц. Общее число принудительно подверженных труду с 2016 по 2021 год выросло на 2,7 миллиона, следует из доклада.

"Ни один регион мира не избавлен от принудительного труда", – сообщили авторы доклада.

В Азии принудительный труд используется в отношении 15,1 миллиона человек, в регионе Европы и Центральной Азии – 4,1 миллиона, в Африке – 3,8 миллиона. В 86% случаев современные формы рабства применяются в частном бизнесе.

Отмечается, что в качестве средства принуждения в 36% случаях используется задержка зарплаты. Работники продолжают сотрудничество из-за страха потерять накопления. В 20% случаях используются угрозы увольнения сотрудников со стороны работодателей. Также встречаются более жестокие методы, в числе которых физической и сексуальное насилие, лишение свободы и другие, отметили исследователи.

Большая часть принудительных браков, по данным доклада, совершается в Азиатском-Тихоокеанском регионе (14,2 миллиона человек). В Африке таким бракам подвергаются 3,2 миллиона человек, а в регионе Европы и Центральной Азии – 2,3 миллиона человек.

МОТ и МОМ порекомендовали странам принять меры в отношении принудительного труда путем пересмотра трудового законодательства. Государствам также необходимо усилить социальную защиту, в том числе установить минимальный возраст для вступления в брак в 18 лет, говорится в докладе.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертные прогнозы заявила, что численность населения Земли может начать сокращаться в 2070-х годах, не достигнув отметки в 10 миллиардов человек. В свою очередь, департамент по экономическим и социальным вопросам ООН считает, что число людей на Земле достигнет 8 миллиардов 15 ноября 2022 года, а в 2080-х годах пик численности составит 10,4 миллиарда.