Эксперты заявили о возможном сокращении численности населения Земли, не достигнув 10 млрд

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Численность населения Земли может начать сокращаться в 2070-х годах, не достигнув отметки в 10 миллиардов человек. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертные прогнозы.

Эксперты австрийского Центра демографии и глобального человеческого капитала имени Витгенштейна выразили мнение, что пик населения в 2070-х годах составит 9,67 миллиарда человек.

В свою очередь, департамент по экономическим и социальным вопросам ООН считает, что число людей на Земле достигнет 8 миллиардов 15 ноября 2022 года, а в 2080-х годах пик численности составит 10,4 миллиарда. При этом данный показатель будет оставаться на этом уровне до 2100 года, а после начнется снижение.

"ООН прогнозирует численность населения, используя исторические тенденции для каждой страны. Важными факторами, формально не включенными в ее модели, являются уровень образования и качество здравоохранения", – сказал директор австрийского Центра демографии Вольфганг Лутц.

По его словам, при учете этих факторов оказывается, что темпы роста населения в Африке и Азии будут ниже, чем прогнозирует ООН. Он также спрогнозировал более заметное снижение темпов роста населения в Китае.

Профессор географии Оксфордского университета Дэнни Дорлинг отметил, что прогнозы ООН в сторону снижения могут скорректировать качественное здравоохранение, рост возможностей получения образования для женщин и доступность качественного жилья.

Ранее в ООН заявили, что уже в будущем году Индия обгонит по численности население Китай и станет самой густонаселенной страной в мире. Исследование, проведенное организацией, свидетельствует, что в 2021 году темпы прироста мирового населения оказались ниже 1% впервые с начала ведения статистики в 1950 году.

