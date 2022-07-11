Численность населения Земли в ноябре преодолеет рубеж в 8 млрд – ООН

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Численность населения Земли 15 ноября текущего года достигнет 8 миллиардов, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
Согласно прогнозу, уже в будущем году Индия обгонит по численности население Китай и станет самой густонаселенной страной в мире. Исследование, проведенное департаментом, свидетельствует, что в 2021 году темпы прироста мирового населения оказались ниже 1% впервые с начала ведения статистики в 1950 году, а в 2022 году ожидается показатель 0,8%.
Специалисты предполагают, что рубеж в 8,5 миллиарда человек будет зафиксирован в 2030 году. Пик численности населения с показателем в 10,4 миллиарда человек ожидается в 2080 году.
Ранее ООН представила доклад, согласно которому число голодающих в мире людей в прошлом году увеличилось на 46 миллионов и составило 828 миллионов человек. Согласно докладу, в мире неуклонно растет число голодающих и испытывающих недоедание, что отодвигает достижение цели "Нулевого голода".
Так, доля голодающих достигла 9,8% от всего населения в мире, увеличившись почти на 2% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году около 2,3 миллиарда человек в мире столкнулись с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольственной безопасности. Это на 350 миллионов больше, чем до начала пандемии коронавируса.
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