Макрон потребовал от России освободить задержанного в Москве француза Винатье

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от властей РФ освободить задержанного француза, являющегося консультантом швейцарского Центра гуманитарного диалога, Лорана Винатье. Об этом он сообщил на пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

"Мы призываем Россию прояснить все элементы этого дела", – уточнил он.

Кроме того, Макрон назвал обвинения, предъявляемые гражданину Франции, пропагандой. При этом он не объяснил, в чем именно она выражается.

Винатье задержали в Москве по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. На него завели дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

По версии следствия, Винатье собирал информацию на протяжении нескольких лет. Речь шла о данных, которые могли быть использованы против безопасности России. Суд отправил его в СИЗО до 5 августа.

