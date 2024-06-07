Француз Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом заявил его адвокат Алексей Синицын во время выступления в зале Замоскворецкого суда Москвы, передает ТАСС.

По его словам, довод следователя о том, что Винатье, находясь на свободе, будет препятствовать расследованию, "не выдерживает никакой критики". Француз признал вину, с его стороны нет смысла мешать правоохранительным органам, заключил Синицын.

По словам адвоката, Винатье совершил преступление, потому что не был знаком с законодательством РФ и не знал о необходимости уведомлять российские органы о деятельности иноагентов.

Француз подтвердил, что признает вину. Он попросил суд не арестовывать его, а отправить под домашний арест. Иностранец дополнил, что у него двое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид и нуждается в уходе.

Винатье задержали в Москве по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

По данным СК РФ, Винатье собирал информацию на протяжении нескольких лет. Речь шла о данных, которые могли быть использованы против безопасности России. В ближайшее время иностранцу изберут меру пресечения.

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон заверил, что Винатье не был трудоустроен в своей стране. Мужчина вел трудовую деятельность в некоммерческой организации в Швейцарии, уточнил лидер Франции.