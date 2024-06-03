МГБ КНР: разведка Британии завербовала двух китайских чиновников

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Служба внешнеполитической разведки Великобритании MI6 завербовала двух китайских чиновников, работавших в центральных госорганах КНР. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на министерство государственной безопасности Китая.

Как говорится на официальном аккаунте министерства в соцсети WeChat, органы госбезопасности провели тщательное расследование и раскрыли крупное дело о шпионаже. В 2015 году мужчина по фамилии Ван подал заявку на программу обучения по обмену в Великобритании, которую, как утверждают китайские источники, за короткий одобрили благодаря усилиям MI6.

После его прибытия в страну британские разведчики начали устраивать для Вана званые обеды, чтобы понять его "интересы и слабости". В результате гражданин КНР начал получать деньги за свои консультационные услуги, а после агенты MI6, проведя ему специальную шпионскую подготовку, отправили Вана обратно на родину, чтобы он оправлял правительству Великобритании секретные данные.

После Вана британская разведка завербовала также и его жену по фамилии Чжоу. В данный момент пару задержали в Китае и допросили.

Ранее Минтруд Киргизии сообщил о попытках вербовки граждан, в том числе детей, для терактов в России. Злоумышленники используют социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram, а также сайты знакомств. В министерстве отметили, что вербовщики изучают граждан по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Они делают ставку на уязвимых людей и тех, кто находится в депрессии или испытывает какие-либо трудности.