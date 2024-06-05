Семеро подозреваемых в участии в экстремистской организации задержаны в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве правоохранители задержали семерых подозреваемых в создании и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом СУ СК по столице сообщило в своем телеграм-канале.

Следователи считают, что не позднее 20 июня 2020 года задержанные создали сообщество, в рамках которого собирались планировать и совершать преступления по мотивам ненависти и вражды. Их жертвами должны были становиться сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, фигуранты открыли группу в одной из социальных сетей. Там они вовлекали в свою деятельность других людей, в том числе несовершеннолетних. Однако участники экстремистского сообщества были осторожны: в свои чаты и группу злоумышленники добавляли только знакомых, которые поддерживали их убеждения.

В результате совместной работы московских следователей, сотрудников московского управления ФСБ и МВД России деятельность группы удалось остановить. При поддержке Росгвардии правоохранители провели обыски по местам жительства задержанных.

К настоящему моменту фигуранты были доставлены в подразделение СК для выполнения необходимых следственных действий. Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление остальных лиц, связанных с деятельностью экстремистской организации.

Ранее сообщалось, что 4 июня на Костромской улице на северо-востоке Москвы 50-летний мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали прохожие. Мужчине и женщине понадобилась помощь врачей. Выстрелы также незначительно повредили окно электробуса, но не ранили находившихся в нем пассажиров.

Подозреваемого обнаружили в его квартире, там же нашли и пневматическую винтовку. Он был задержан сотрудниками МВД.

