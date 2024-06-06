Макрон заявил, что арестованный в РФ француз работал на НКО Швейцарии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Гражданин Франции, ранее задержанный в России, не был трудоустроен в своей стране. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире TF1.

По словам Макрона, мужчина вел трудовую деятельность в некоммерческой организации в Швейцарии.

Как сообщалось ранее, гражданина Франции задержали в Москве по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ.

Следствие считает, что мужчина собирал информацию на протяжении нескольких лет. Речь шла о данных, которые могли быть использованы против безопасности РФ. В ближайшее время иностранцу изберут меру пресечения.

