Суд в Москве арестовал француза Винатье за сбор сведений о военной деятельности РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы арестовал гражданина Франции Лорана Винатье по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Гражданин Франции будет находиться в СИЗО до 5 августа. Своим решением суд удовлетворил ходатайство следствия.

"Винатье обязан был уведомлять министерство юстиции РФ в соответствии с законодательством РФ, при этом соответствующих заявлений в адрес Минюста Винатье не подавал, при этом имел

умысел, направленный на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ", – говорится в сообщении.

Винатье задержали в Москве по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

По данным СК РФ, Винатье собирал информацию на протяжении нескольких лет. Речь шла о данных, которые могли быть использованы против безопасности России. В ближайшее время иностранцу изберут меру пресечения.

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон заверил, что Винатье не был трудоустроен в своей стране. Мужчина вел трудовую деятельность в некоммерческой организации в Швейцарии, уточнил лидер Франции.

