Активы еще 110 украинских олигархов планируют национализировать в Крыму

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Власти Крыма хотят национализировать имущество еще 110 лиц, оказывающих поддержку Украине и спонсирующих украинскую армию. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что этот законопроект поступил в Государственный совет Крыма. Как Константинов утверждает, в списке будет числиться имущество украинской исполнительницы Сусаны Джамаладиновой, холдинговой компании "Киевгорстрой", народного депутата Украины Лидии Котеляк и иных лиц.

"Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия", – подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах Госсовета Крыма национализировать имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии. В случае имущества Зеленского, как уточнили власти региона, вырученные средства пойдут на поддержку участников специальной военной операции.

Всего в список имущества украинских чиновников и олигархов, подлежащего национализации, попали 57 объектов.

