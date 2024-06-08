"Коммерсант": бывшему главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в два миллиарда рублей

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Бывшему главе "Автодора" Сергею Кельбаху, который участвовал в строительстве и проектировке Крымского моста, грозит 14 лет тюремного заключения за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Нанесенный обвиняемым Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей", – отмечается в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Кельбаха в 2019 году. По данным следствия, в 2017 году он незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более 2 миллиардов рублей. Другой эпизод касается незаконной выплаты еще одной компании 132 миллионов рублей за разработку документации по кольцевой автодороге.

Кельбах обвиняется по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

В компании "Автодор", в свою очередь, указали, что материалы о проводимой после поручения Владимира Путина проверке из-за срыва сроков возведения ЦКАД были переданы в уполномоченные органы.

