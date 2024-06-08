Губернатор Астраханской области Бабушкин сообщил об отражении атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные в ночь на 8 июня попытались нанести атаку по Астраханской области с помощью дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Как он утверждает, беспилотники ВСУ хотели нанести удар по одному из объектов на территории области, однако атака была отражена. По словам главы региона, все специальные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Губернатор также призвал жителей Астраханской области не поддаваться на провокации.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в Моздоке Северной Осетии. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что дроны направлялись с украинской стороны. Их целью являлся военный аэродром, уточнил глава Северной Осетии. Жертв и разрушений нет, добавил Меняйло.

